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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: "أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية على مكة المكرّمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-06
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: "أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:37 AM
يصحبها تدنٍ في الرؤية بمحافظات عدة وتستمر للسابعة مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: "أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
، أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية على مكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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