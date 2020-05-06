، بلدية "البلد" بجدة تصادر 17 طناً من الخضراوات والفواكه وتتلف 33 عربة وبسطة ،

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صادرت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 17 طناً من الخضراوات والفواكه وسلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية؛ حسب المتبع، فيما أتلفت وأزالت 33 عربة خشبية وبسطة، بعد أن رصد مراقبون من البلدية الباعة الجائلين بحي "الهنداوية" قبل أن يتم دهمهم.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن "الفرق تمكنت من دهم هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، وأن هذه الأعمال والمتابعة يومية".
وأكد "الزهراني"؛ حرص أمانة محافظة جدة على سلامة السكان مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الرقابة المستمرة.
أمانة محافظة جدة
بلدية "البلد" بجدة تصادر 17 طناً من الخضراوات والفواكه وتتلف 33 عربة وبسطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-06
صادرت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 17 طناً من الخضراوات والفواكه وسلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية؛ حسب المتبع، فيما أتلفت وأزالت 33 عربة خشبية وبسطة، بعد أن رصد مراقبون من البلدية الباعة الجائلين بحي "الهنداوية" قبل أن يتم دهمهم.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن "الفرق تمكنت من دهم هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، وأن هذه الأعمال والمتابعة يومية".
وأكد "الزهراني"؛ حرص أمانة محافظة جدة على سلامة السكان مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الرقابة المستمرة.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:33 AM
بعد رصدها من قِبل المراقبين في تجمُّع قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا
صادرت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 17 طناً من الخضراوات والفواكه وسلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية؛ حسب المتبع، فيما أتلفت وأزالت 33 عربة خشبية وبسطة، بعد أن رصد مراقبون من البلدية الباعة الجائلين بحي "الهنداوية" قبل أن يتم دهمهم.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن "الفرق تمكنت من دهم هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، وأن هذه الأعمال والمتابعة يومية".
وأكد "الزهراني"؛ حرص أمانة محافظة جدة على سلامة السكان مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الرقابة المستمرة.
، بلدية "البلد" بجدة تصادر 17 طناً من الخضراوات والفواكه وتتلف 33 عربة وبسطة ،
المصدر : الخليج 365
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