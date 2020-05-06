محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية. وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. "الداموك" لرتبة عميد بجوازات الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-06 صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية. وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:32 AM صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية. وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. ، "الداموك" لرتبة عميد بجوازات الرياض ،

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