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168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903

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محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس ؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:32 AM

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وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء

168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".

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، 168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903 ،
المصدر : الخليج 365

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