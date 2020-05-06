شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 4 مراكز تسوّق شهيرة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، من إغلاق 4 مراكز تسوق شهيرة؛ لعدم توافر الاشتراطات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة.

وهناك سوقًا خامسًا لا يزال مغلقًا منذ الأربعاء الماضي؛ لعدم توافر الاشتراطات به؛ فيما تقوم الأمانة بأعمال الإغلاق في حال عدم توافر الإجراءات الاحترازية في نطاق جدة؛ حرصًا منها على صحة وأمن وسلامة مرتادي الأسواق.