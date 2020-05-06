شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": الأمطار مستمرة عدة أيام على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء استمرار الحالة المطرية عدة أيام على الجزء الجنوبي لغربي من المملكة . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء استمرار الحالة المطرية عدة أيام على الجزء الجنوبي لغربي من المملكة . كما توقع استمرار هطول الأمطار فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير ، مشيراً إلى أنها قد تمتد لمنطقة الرياض . Advertisements وأشار "المسند " إلى نشاط الرياح الغربية اليوم ، وقد تثير الغبار في المواقع المفتوحة خاصةً بالمناطق الشمالية .

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