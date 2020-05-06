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وزير التعليم يوجه بالإستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ مديري التعليم بمناطق المملكة للإستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل ، ووضع التصورات المحتملة للدراسة مع استمرار جائحة الفيروس ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتعويض الطلاب عن أي فاقد تعليمي .

كما وجه خلال الإجتماع المنعقد أمس الثلاثاء عن بُعد مع مديري التعليم ومساعديهم ، بإستكمال عمليات الرصد للدرجات ، وعمليات التقويم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي 21 / 9 / 1441هـ .

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ولفت آل الشيخ إلى تهيئة المدارس وطواقم التدريس مبكراً قبل العام الدراسي للإستعداد في حال زوال أزمة الفيروس ، مع مناقشة الخطط التنفيذية لإطلاق مشروع مسارات الثانويات والأكاديميات المتخصصة .

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