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شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يوجه بالإستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ مديري التعليم بمناطق المملكة للإستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل ، ووضع التصورات المحتملة للدراسة مع استمرار جائحة الفيروس ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتعويض الطلاب عن أي فاقد تعليمي .
كما وجه خلال الإجتماع المنعقد أمس الثلاثاء عن بُعد مع مديري التعليم ومساعديهم ، بإستكمال عمليات الرصد للدرجات ، وعمليات التقويم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي 21 / 9 / 1441هـ .
ولفت آل الشيخ إلى تهيئة المدارس وطواقم التدريس مبكراً قبل العام الدراسي للإستعداد في حال زوال أزمة الفيروس ، مع مناقشة الخطط التنفيذية لإطلاق مشروع مسارات الثانويات والأكاديميات المتخصصة .
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