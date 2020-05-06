شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن»: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ30 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ30 من البرنامج في حسابات مستحقي الدعم، وذلك في العاشر من شهر مايو الجاري.
ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي المبالغ التي أودعها حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 حتى دفعة أبريل الماضي بلغ أكثر من 71 مليار ريال منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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