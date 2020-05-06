شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» : موجة غبار تؤثر الآن على عدة مناطق وتمتد حتى الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من موجة غبار تؤثر الآن على بعض المناطق وتمتد حتى الكويت . حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من موجة غبار تؤثر الآن على بعض المناطق وتمتد حتى الكويت . وأكد "الزعاق " أن موجة الغبار بدأت على حائل والقصيم والزلفى والمجمعة والغاط والحفر ، مشيراً إلى ان حدتها ستبدأ في الإنخفاض بالتدريج من بعد الظهيرة .

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