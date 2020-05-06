بالفيديو.. لحظة انجراف مركبتين بمحايل عسير إثر السيول العارمة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير أمس الثلاثاء في جريان السيول ما أسفر عن ضرر بعض المركبات .
ووثق مقطع فيديو انجراف مركبتين من نوع "شاص " ، و" هايلكس " في وادي تية جراء السيول العارمة ، فيما لم يكن بهما أشخاص – ولله الحمد – .
الجدير بالذكر أن الأرصاد نبهت اليوم بأمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ورياح وأتربة على مناطق أخرى مطالبة الجميع بالحيطة والحذر .
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