شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مكة المكرمة والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء منطقتي مكة المكرمة والقصيم بعدم استقرار الحالة الجوية .

وأكدت "الأرصاد" تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة ممايسبب نشاط في الرياح السطحية وتدني بالرؤية الأفقية ، وذلك على "أضم والطائف ، والعرضيات ، وميسان " ، من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً .

كما نبهت منطقة القصيم بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية ، وذلك على " الأسياح ، البدائع ، البكيرية ، الرس ، الشماسية ، المذنب ، النبهانية ، بريدة ، رياض الخبراء ، ضرية ، عقلة الصقور ، عنيزة ، عيون الجواء " ، من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً ، منبهة الجميع بإتباع التعليمات والأخذ بالحذر .