شكرا لمتابعة خبر عن بلدية خميس مشيط تجند التقنية لتسهيل أعمال الرقابة الصحية وللوقاية من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من عملية ربط كاميرات المطاعم بغرف التحكم بالبلدية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تحت إشراف سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي وحرصاً من البلدية لمتابعة أماكن إعداد الطهي والرقابة عليها في المطاعم ومتابعة عمال المطاعم ومستوى النظافة العامة بالمطاعم من خلال شاشات عرض إلكترونية ضخمة بغرف التحكم بمقر البلدية.

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حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من ربط 34 مطعماً من خلال 136 كاميرا مراقبة يتم من خلالها متابعة المطاعم طوال فترة عملها بالإضافة إلى ربط المولات والمجمعات التجارية بنفس غرفة التحكم.

حيث تم ربط ثلاث مولات بعد السماح بفتح المولات والمجمعات التجارية في المرحلة الأولى وذلك من خلال 24 كاميرا مراقبة موزعة على المداخل الرئيسية والساحات الداخلية وذلك لمتابعة حركة المتسوقين والتأكد من تطبيقهم لكافة الإشتراطات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ليتم اتخاذ الإجراءات الفورية عند حدوث أي مخالفات او ازدحامات قد يتم ملاحظتها من خلال هذه الكاميرات في غرفة التحكم .