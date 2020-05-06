السعودية تؤكد رفضها لمخططات الاحتلال بضم الأراضي الفلسطينية

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً رفضه أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة وفا، اطلع المجلس خلال الجلسة على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.