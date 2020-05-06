شرطة الرياض تلقي القبض على شخص جاهر بحمل رشاش

أعلنت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء، إلقائها القبض على شخص قام بالتباهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجاهرة بحمل سلاح رشاش خلال تجوله في شوارع المدينة أطلق النار في الهواء.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحا ناريا من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما. وفق موقع روسيا اليوم.

وأضاف أن الرجل الذي ظهر يحمل سلاحا ويتباهى بتصرفاته، جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.