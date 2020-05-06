شاهد: تصريح وزير الصحة السعودي حول كورونا يطمئن المواطنين

أثارت تصريحات وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة يوم الأربعاء 6 مايو 2020، ارتياحا واسعا لدى المواطنين في المملكة، إذ وصفه نُشطاء بأنه أحد أقوى التصريحات حول المرض في العام الجاري.

وقال وزير الصحة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): اطمنئوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً. مرفقا مقطع فيديو عن حديثه حول المرض.

وذكر الوزير الربيعة في تصريح مصور نشرته وزارة الصحة أن نسبة الوفيات في المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد منخفضة جداً مقارنة بالمعدل العالمي، مشيرا إلى أن الضغط على أسرة العناية المركزة قليل أيضاً ولله الحمد.

وفي تعليقه على ذلك، كتب الصحي السعودي عبر تويتر إن تصريح وزير الصحة أعظم وأقوى تصريح من بين دول العالم في عام 2020. مرفقا صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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أما الناشط خالد البقمي، فقد نشر صورة وزير الصحة، وعلّق: لو كان الإستنساخ جائزاً لطالبنا باستنساخ هذا البطل لبعض الوزارات كثر الله من أمثالك يا معالي الوزير. على حد قوله.

وقال ناشط آخر يدعى هاجري: بينما امريكا وإيطاليا تمارس طب الحروب بالتخلي عن كبار السن ليلقوا حتفهم، فإن السعودية وفرت آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا. الشاغر أكثر من 96% ووضعت صحة الإنسان أولاً. هم تقمصوا العظمة والسعودية طبقتها حرفياً.

كما عبّرت الناشطة منال عن سعادتها إزاء سماع تصريحات وزير الصحة، معربة عن أمله بالإعلان قريبا عن إنتهاء وباء فيروس كورونا بشكل نهائي في السعودية، واجتماع الأحباب في العشر الأواخر من شهر رمضان.