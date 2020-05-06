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غررت ميليشيا الحوثي بالعديد من الأطفال اليمنيين، وزجّت بهم إلى جبهات القتال، في جرائم متكررة بحق الأطفال اليمنيين، وبعضهم يصبحون ضحايا وحطبًا لحرب الميليشيات المدعومة من إيران وبعضهم الآخر ينجو إلى أيدي قوات التحالف ويعاد تأهيلهم في السعودية.
وفي التفاصيل، رصد مقطع فيديو رسالة أحد الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم إلى أطفال اليمن وآبائهم قائلاً : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.
ووجّه الطفل اليمني شكره للمملكة حكومةً وشعبًا على ما لاقاه من اهتمام وتأهيل حتى موعد عودته إلى أهله.
كانت هذه تفاصيل خبر غررت به ميليشيا الحوثي وضمته لصفوفها .. طفل يمني يودع المملكة برسالة شكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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