تركيا ترفع سعر البنزين مرتين خلال 24 ساعة

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في فشل جديد للرئيس رجب طيب أردوغان، شهدت تركيا ارتفاعا في أسعار البنزين مرتين خلال 24 ساعة.

ورفعت تركيا أسعار وقود البنزين والديزل والغاز النفطي المسال بواقع 7 قروش للتر البنزين و16 قرشا للتر الديزل و25 قرشا للتر الغاز النفطي المسال. فيما ارتفعت الأسعار مرة أخرى خلال ساعات، إذ شهد سعر البزنين ارتفاعا بقيمة 5 قروش وبهذا سيرتفع سعر لتر البنزين بإسطنبول إلى 5.31 ليرة، وبأنقرة وأزمير بمتوسط سعر 5.42 ليرة. وأصبح الأتراك في حالة من الخوف بسبب تأثيرات فيروس كورونا المحتملة على الاقتصاد، فبحسب المعطيات الصادرة عن المؤسسات السياسية والاقتصادية التركية، من الممكن أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 38 % في حالة استمرار الوباء لمدة عام.





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