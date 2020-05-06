كيف يضمن الموظف السعودي حقه إذا فصل من عمله بسبب أزمة كورونا بداعي المادة 41؟.. “قانوني” يجيب !

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كشف محام ومستشار قانوني عن ما يجب أن يفعله الموظف السعودي إذا تعرض للفصل خلال أزمة كورونا تحت ذريعة المادة 41.

وقال المحامي محمد الغامدي في مداخلة لبرنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”، إن من فصل من عمله يستطيع رفع دعوى أمام المحاكم العمالية لطلب التعويض عن الفصل غير المشروع.

وأضاف أنه لا يمكن أيضاً إجبار العامل على تقديم استقالته دون موافقته. مشيرا إلى أنه يجب على الموظف عدم الانجراف مع صاحب العمل بتوقيع أوراق غير رسمية أو غير نظامية، كإجباره مثلاً على توقيع أوراق أنه موافق على منحه إجازة.

وأكد أن أي موظف سعودي أو غير سعودي مرتبط بعلاقة عمالة مع صاحب العمل، سواء كانت المنشأة مدعومة أو غير مدعومة بالإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا. مشددا على ضرورة أن يحرص الموظف أو العامل على قراءة النظام وفهمه والاستعانة بأصحاب الخبرة.





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