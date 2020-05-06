شاهد: حمد بن جاسم حلاق خصوصي في زمن “كورونا”

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تعرض وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني للسخرية بعدما نشر صورة أثناء قيامه بحلاقة شعر ابنه .

وظهر حمد بن جاسم خلال صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحلق شعر ابنه أثناء وجودهما في العزل المنزلي.

وأثارت الصورة ردود فعل ساخرة ووصفه مغردون بـ “حلاق خصوصي” . مشيرين إلى أنه يخشى الإصابة بعدوى كورونا في الوقت الذي نشر فيه الفساد والخراب .

وحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني هو وزير خارجية قطر السابق من الفترة بين 11 يناير 1992 وحتى 26 يونيو 2013.





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