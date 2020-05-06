“حساب المواطن” يعلن موعد إيداع الدفعة الـ30

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأربعاء)، موعد إيداع الدفعة الثلاثين من الدعم، والتي توافق شهر مايو 2020.

وأوضح البرنامج أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المواطنين المستحقين للدعم عقب أربعة أيام، أي في العاشر من مايو الجاري.

يذكر أن إجمالي المبالغ التي أودعها حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 حتى دفعة أبريل الماضي بلغ أكثر من 71 مليار ريال منها 463 ‏مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

