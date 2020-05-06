شاهد.. رجال الأمن العام يتحققون من تصاريح التنقل عبر تطبيق “توكلنا”

︎ :

.



بدأ رجال الأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بمباشرة التحقق من تصاريح التنقل للفئات المستثناة من قرار منع التجول عبر تطبيق توكلنا في نسخته التجريبية.

وأظهر مقطع فيديو قيام رجال الأمن بإيقاف قائدي المركبات للتحقق من صلاحية التصاريح، حيث يتم التحقق من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة.