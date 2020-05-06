شاهد.. مراسل “الإخبارية” يخضع لفحص “كورونا” ويصف شعوره

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قام مراسل قناة “الإخبارية” بزيارة مركز الرعاية الصحية بحي المنصورة بالرياض ليخضع لتجربة فحص فيروس “كورونا” المستجد على الهواء مباشرة، مبيناً أن الأمر لم يستغرق ثواني معدودة.
وأوضح المراسل حمد بن حسين، أن الكثير من الناس يخافون من إجراء الفحص ويعتقدون أنه خطر وبه صعوبة ويسبب الألم، الأمر الذي دفعه إلى خوض التجربة، مشيراً إلى أن الفحص في غاية السهولة ولا يسبب أي ألم.
وأضاف أن نتيجة الفحص ستظهر بعد يومين، وعندما تكون النتيجة إيجابية يتم التواصل مع الشخص المصاب لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وحال كانت سلبية لا يتم التواصل معه.
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