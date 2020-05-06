القبض على عمالة تسرق عبوات المياه الفارغة من منافذ البيع لإعادة “طحنها” وبيعها بالوزن (فيديو)

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تمكّنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة من القبض على عمالة تسرق عبوات المياه الفارغة من منافذ البيع وتعمل على إعادة “طحنها” وبيعها بالوزن.
وأوضحت الوزارة أنها ضبطت أكثر من مليون عبوة مياه، كما صادرت أسلحة بيضاء كانت بحوزة العمالة، وجرى إغلاق الموقع وتسليم المخالفين إلى الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأظهر مقطع فيديو بثته “وزارة التجارة” عبر حسابها بـ”تويتر”، لحظة مداهمة الموقع من قِبل الفرق الرقابية والحملة الأمنية المشتركة، والقبض على العمالة المخالفة وتحريز الكميات المضبوطة.
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