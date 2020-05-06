بالصور.. إغلاق مصنع حلويات بالخرج خالف إجراءات مكافحة كورونا

البلدية صادرت مواد غذائية غير صالحة للاستخدام..
أغلقت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الخرج، مساء أمس الثلاثاء، مصنع حلويات؛ بسبب مخالفته الاشتراطات الصحية والبلدية، يمارس العمل دون تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا، وذلك خلال جولاتها المكثفة.
وأوضحت البلدية أنه تمّ إغلاق المصنع ومصادرة المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وإيقاف العمل بالآلات التي ظهرت عليها علامات الصدأ، وسيتم تطبيق الغرامات بحدها الأعلى حسب لائحة الجزاءات البلدية بحقه.
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