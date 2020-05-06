سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية الراهنة بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح ، داعيا جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح بعدد من الأكاديميين والسياسيين بالجبل الأخضر والقبة لبحث آخر المستجدات في ليبيا، والتي من بينها المبادرة التي تقدم بها صالح للشعب الليبي بخصوص إنهاء الانقسام السياسي والعودة للحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، و إنشاء مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأخبرت عن تصدي الجيش الوطني الليبي لهجوم من قوات الوفاق لقاعدة الوطية غربا، ومشيرة إلى تكبد قوات الوفاق أكثر من 40 قتيلاً وعشرات من الجرحى وأسر عدد من أفرادهم، كما تم قتل مساعد قائد قاعدة الوطية التابع للجيش ، مبينة استمرار العمليات العسكرية في عدة محاور جنوب العاصمة.

ونقلت تحذير منظمة الصحة العالمية السلطات الليبية، وحثها على زيادة قدرات اختبار

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة مساءلة مهندسي الأيام الأكثر ظلمة في ليبيا، لأنها ستحقق العدالة لضحايا هذه الفظائع وأسرهم وتساعد على ضمان عدم نسيانهم حسب الوزير المفوض ببعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة مارك سيمونوف.

// انتهى //

09:34ت م

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طرابلس 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية الراهنة بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح ، داعيا جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح بعدد من الأكاديميين والسياسيين بالجبل الأخضر والقبة لبحث آخر المستجدات في ليبيا، والتي من بينها المبادرة التي تقدم بها صالح للشعب الليبي بخصوص إنهاء الانقسام السياسي والعودة للحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، و إنشاء مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة وحدة وطنية.وأخبرت عن تصدي الجيش الوطني الليبي لهجوم من قوات الوفاق لقاعدة الوطية غربا، ومشيرة إلى تكبد قوات الوفاق أكثر من 40 قتيلاً وعشرات من الجرحى وأسر عدد من أفرادهم، كما تم قتل مساعد قائد قاعدة الوطية التابع للجيش ، مبينة استمرار العمليات العسكرية في عدة محاور جنوب العاصمة.ونقلت تحذير منظمة الصحة العالمية السلطات الليبية، وحثها على زيادة قدرات اختبار كورونا من خلال توفير مختبرات إضافية ومراكز في جنوب البلاد لتوسيع نطاق الاختبارات، لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة مثل الإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة وتوسيع الاختبارات حتى تشمل المهاجرين .وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة مساءلة مهندسي الأيام الأكثر ظلمة في ليبيا، لأنها ستحقق العدالة لضحايا هذه الفظائع وأسرهم وتساعد على ضمان عدم نسيانهم حسب الوزير المفوض ببعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة مارك سيمونوف.// انتهى //09:34ت م0015

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