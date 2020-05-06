السعودية اليوم / تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان



كابل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية أمس أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ حتى الآن 421 شخصا، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس 95 حالة، مضيفة أن غالبية الإصابات سجلت بمدن كابل وقندهار وهرات.

ووافقت الحكومة الأفغانية، في وقت سابق، على خطة لفرض حظر التجول في العاصمة كابل، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

// انتهى //

09:00ت م

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كابل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية أمس أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 3224 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 330 إصابة جديدة.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ حتى الآن 421 شخصا، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس 95 حالة، مضيفة أن غالبية الإصابات سجلت بمدن كابل وقندهار وهرات.ووافقت الحكومة الأفغانية، في وقت سابق، على خطة لفرض حظر التجول في العاصمة كابل، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.// انتهى //09:00ت م0012

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