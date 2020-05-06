سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أوردت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة عن جائحة فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة ارتفاع ضحايا المرض في البلاد إلى أعلى معدل ضمن دول القارة الأوروبية.

ونقلت تحذير وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من ضرورة عدم مقارنة أعداد ضحايا المرض بين الدول، لأن لكل بلد نظامه الخاص في تحديد عدد الموتى والمصابين.

وتناولت الآثار الاقتصادية التي أسفرت عنها أزمة

وعرجت صحف اليوم على اتجاه بعض الدول الأوروبية بحذر نحو تخفيف حالات الإغلاق التام المصاحبة لجهود محاربة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى إعلان مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن السلطات المحلية ستضطر إلى إغلاق المدارس وجميع المحلات التجارية غير الضرورية مرة أخرى إذا ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أكثر من 35 في كل مئة ألف ضمن منطقة معينة خلال فترة سبعة أيام.

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08:00ت م

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لندن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأوردت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة عن جائحة فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة ارتفاع ضحايا المرض في البلاد إلى أعلى معدل ضمن دول القارة الأوروبية.ونقلت تحذير وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من ضرورة عدم مقارنة أعداد ضحايا المرض بين الدول، لأن لكل بلد نظامه الخاص في تحديد عدد الموتى والمصابين.وتناولت الآثار الاقتصادية التي أسفرت عنها أزمة كورونا ، مسلطة الضوء على إعلان إحدى أكبر شركات الطيران العابرة للأطلنطي تسريح ثلث موظفيها وإيقاف الرحلات من مطار قاتويك، ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة.وعرجت صحف اليوم على اتجاه بعض الدول الأوروبية بحذر نحو تخفيف حالات الإغلاق التام المصاحبة لجهود محاربة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى إعلان مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن السلطات المحلية ستضطر إلى إغلاق المدارس وجميع المحلات التجارية غير الضرورية مرة أخرى إذا ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أكثر من 35 في كل مئة ألف ضمن منطقة معينة خلال فترة سبعة أيام.// انتهى //08:00ت م0010

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