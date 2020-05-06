السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للقابلات وإشادة أممية بدورهن خلال جائحة كورونا



نيويورك 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

احتفل العالم أمس 5 مايو 2020، باليوم العالمي للقابلات، في وقت يواجه كادر الممرضات والقابلات تحديات جمّة متمثلة بتعرضهنّ للتمييز والأجور المتدنية، وتتفاقم هذه التحديات بسبب المخاوف والاضطراب مع تفشي فيروس

وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانم بدور القابلات وشددت على دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لهنّ وتعهده بالعمل مع الحكومات لحمايتهنّ من فيروس كوفيد-19.

وقالت كانم: "تاريخيا، لعبت القابلات دورا حيويا في الاستجابة للأوبئة. مع تعاظم الأعباء بشدة على النظم الصحية الوطنية في العديد من البلدان، وتُظهر القابلات شجاعتهن ومرونتهن من خلال الاستمرار في دعم النساء الحوامل في أصعب الظروف".

ويعد العام 2020 هي السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة، إذ يكرّس هؤلاء الأشخاص حياتهم للعناية بالأمهات والأطفال، وتقديم اللقاحات والمشورة الصحية التي تنقذ الأرواح، والعناية بالمسنين والمرضى بشكل يومي، وكثيرا ما يكون هؤلاء مركز الرعاية الوحيد في مجتمعاتهم المحلية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، سيكون العالم بحاجة إلى تسعة ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقبالة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

// انتهى //

07:14ت م

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نيويورك 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واساحتفل العالم أمس 5 مايو 2020، باليوم العالمي للقابلات، في وقت يواجه كادر الممرضات والقابلات تحديات جمّة متمثلة بتعرضهنّ للتمييز والأجور المتدنية، وتتفاقم هذه التحديات بسبب المخاوف والاضطراب مع تفشي فيروس كورونا وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانم بدور القابلات وشددت على دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لهنّ وتعهده بالعمل مع الحكومات لحمايتهنّ من فيروس كوفيد-19.وقالت كانم: "تاريخيا، لعبت القابلات دورا حيويا في الاستجابة للأوبئة. مع تعاظم الأعباء بشدة على النظم الصحية الوطنية في العديد من البلدان، وتُظهر القابلات شجاعتهن ومرونتهن من خلال الاستمرار في دعم النساء الحوامل في أصعب الظروف".ويعد العام 2020 هي السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة، إذ يكرّس هؤلاء الأشخاص حياتهم للعناية بالأمهات والأطفال، وتقديم اللقاحات والمشورة الصحية التي تنقذ الأرواح، والعناية بالمسنين والمرضى بشكل يومي، وكثيرا ما يكون هؤلاء مركز الرعاية الوحيد في مجتمعاتهم المحلية.وبحسب منظمة الصحة العالمية، سيكون العالم بحاجة إلى تسعة ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقبالة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.// انتهى //07:14ت م0009

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