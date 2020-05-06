السعودية | شاهد كيف تمت صيانة ثوب الكعبة المشرفة

شكرا لقرائتكم شاهد كيف تمت صيانة ثوب الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلاً بقسم صيانة ثوب الكعبة المشرفة بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

ويعد هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها قسم صيانة ثوب الكعبة، كما يتم وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

يشار إلى أن هذه الأعمال تتم بمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد بن محمد المنصوري، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

يذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.