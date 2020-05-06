السعودية | هكذا طبقت شؤون الحرمين مبادرة "معاً محترزون"

شكرا لقرائتكم هكذا طبقت شؤون الحرمين مبادرة "معاً محترزون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل المكبرية وخارجها، وذلك ضمن مبادرة "معاً محترزون" التي أطلقتها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.