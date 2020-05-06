شكرا لمتابعة خبر عن عقب كلمة وزير الصحة المواطنون يرفعون شعار " اطمئنوا أنتم في السعودية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب عدد من المواطنين عن شعورهم بالطمأنينة، خاصة عقب تصريحات وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، بخصوص فيروس كورونا

وتصدر وسم " اطمئنوا أنتم في السعودية " قائمة الترند بموقع " تويتر " ،ليعرب من خلاله المواطنون عن امتنانهم وفخرهم بالقيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً.

وعدد المواطنون، أبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة، تزامنا مع جائحة فيروس كورونا، إذ قال أحدهم: " - إجازه مدفوعة الرواتب، علاج مجاني للمواطن والمقيم ومخالف الإقامة، تبرعات للدول الفقيره لمحاربة الوباء، دعم القطاع الخاص، كل هذا حصل بدولة السلام والإسلام المملكة العربية السعودية.

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وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صرح اليوم الأربعء، بأن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً بفيروس كورونا، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7 % في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%.

وأكد الربيعة أنه منذ بداية الجائحة عملت الدولة على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي للمرضى، والشاغر منها اليوم أكثر من 96% ،موضحا أنه بتطبيق الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله.