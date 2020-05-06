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نشرت صورة للإمام عبدالرحمن بن فيصل (والد ‎#الملك_عبدالعزيز) وقد تم تلوينها، حيث أنه الإمام الوحيد من أئمة الدولة ‎#السعودية الأولى و الثانية الذي له صورة وهي صورة واحدة فقط ولايوجد غيرها وهي الصورة المرفقة وتم التقاطها عام 1319هـ/1902م ..





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الصورة الوحيدة لوالد الملك عبدالعزيز .. والكشف عن تاريخ التقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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