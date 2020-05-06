

الأمم المتحدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واس

قالت الأمم المتحدة: إن خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات أوجزوا حصر الآثار المترتبة على جائحة الفيروس التاجي الجديد خلال إحاطة رقمية اليوم للصحفيين في جنيف.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين تزاو: "لقد دخل المجتمع الرقمي الجديد في حياتنا بالفعل، لكننا لم نتخيل أبدا أننا قد نضطر إلى البقاء في المنزل واستخدام العوالم الرقمية لربط أنفسنا وتصريف أعمالنا، إن هذا شيء جديد تماماً ".

وأشاد بالعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الجائحة الذين وصفهم بالأبطال المجهولين.

من جانبه قال مدير مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات ماريو مانيفيتش: إنه تم تحديد نطاق إضافي، مضيفاً أن هذه الموارد يمكن أن تستخدمها البلدان للتكنولوجيات الجديدة التي قد تساعد في توفير تغطية بأسعار معقولة للمجتمعات المحرومة.

وأوضح أنه تم الآن تخصيص النطاق ويجب على الحكومات الاستفادة من هذه التخصيصات الحالية لتمكين موفري الاتصالات من القيام بعملهم في خدمة "الحاجة العالمية" الحادة للنطاق العريض.

وقال الخبراء: إنه مع وجود 1.5 مليار طفل خارج المدرسة حالياً فإن الحاجة ماسة للشراكة الرقمية مثل تلك التي يقوم بها الاتحاد حالياً مع اليونيسف والمعروفة باسم مبادرة GIGA، لضمان إمكانية توفير التعليم في كل مكان من خلال منصات عبر الإنترنت.

وأبان كبير مسؤولي الاتحاد الدولي للاتصالات تزاو أنه بينما يفكر العالم في مستقبل ما بعد كوفيد سيكون التطوير العالمي لشبكات 5G ضرورياً للغاية لتقديم خدمات مثل الجراحة عن بعد وتقنيات القيادة الذاتية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد أهمية الاتصالات الرقمية في ظل جائحة فيروس كورونا وأهمية التعاون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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