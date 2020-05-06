شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة المدينة" تتلف 300 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم في نطاق بلدية العاقول موقعاً مخالفاً غير مرخص يعمل على تحضير وجبات غذائية، وأتلفت أكثر من 300 كيلوجرام من المواد الغذائية التي يظهر عليها علامات التلف والفساد، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.