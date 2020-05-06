شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مع مبتعث افتقد والدتي والصلاة معها في الحرم المكي الشريف والان نبدء بالتفاصيل
وقال " الواهبي " : " تجربة الصيام في الغربة تجربة صعبة ولكن بفضل الله ينقضي هذا الشهر العظيم كما لو اننا بين اهلنا وليس هناك لا جوع ولا عطش ولله الحمد ، وما افتقده رؤية والدتي والخروج معها قبل وقت الافطار وتوزيع الفطور مع إخوتي للمحتاجين وغير المحتاجين لكسب اجر افطار الصائم ، إضافة الى انني افتقد تمضية الشهر الكريم مع والدتي اثناء ذهابنا للحرم المكي ورؤيتها والسعادة تغمرها وهي ذاهبه لإداء الصلوات في المسجد المكي ، والدعاء لأبنائها جميعاً أسال الله العظيم أن يحفظها ويكتب اجرها على تربيتنا ونضالها من اجلنا ، وان يرحمه والدي ويسكنه فسيح جناته ، ويحمي اشقائي من كل شر و مكروه ويجعل هذا الفترة التي تمر مقربة لله وتوبه نصوحه من كل خطأ قد ارتكبناه ونكون ان شاء الله من الصالحين ".
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