شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مع مبتعث افتقد والدتي والصلاة معها في الحرم المكي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

يفتقد والدته الذي كان لها الأثر الكبير في حياته بعد وفاة والدهُ، سهرت وتعبت لتربيته واشقائه، إضافة الى فقدانه قضاء شهر رمضان المبارك معها في الحرم المكي الشريف ، وغيرها الكثير من الذكريات التي تعلق بذاكرته طوال فترة ابتعاثه ، انه المبتعث لدراسة الهندسة الميكانيكية في الولايات المتحدة الامريكية عبدالعزيز الواهبي .

وقال " الواهبي " : " تجربة الصيام في الغربة تجربة صعبة ولكن بفضل الله ينقضي هذا الشهر العظيم كما لو اننا بين اهلنا وليس هناك لا جوع ولا عطش ولله الحمد ، وما افتقده رؤية والدتي والخروج معها قبل وقت الافطار وتوزيع الفطور مع إخوتي للمحتاجين وغير المحتاجين لكسب اجر افطار الصائم ، إضافة الى انني افتقد تمضية الشهر الكريم مع والدتي اثناء ذهابنا للحرم المكي ورؤيتها والسعادة تغمرها وهي ذاهبه لإداء الصلوات في المسجد المكي ، والدعاء لأبنائها جميعاً أسال الله العظيم أن يحفظها ويكتب اجرها على تربيتنا ونضالها من اجلنا ، وان يرحمه والدي ويسكنه فسيح جناته ، ويحمي اشقائي من كل شر و مكروه ويجعل هذا الفترة التي تمر مقربة لله وتوبه نصوحه من كل خطأ قد ارتكبناه ونكون ان شاء الله من الصالحين ".