قانوني يوضح كيف يضمن الموظف السعودي حقه إذا فصل بداعي المادة 41

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 6 مايو 2020 05:17 صباحاً - أوضح محام ومستشار قانوني ما هي الإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها للحفاظ على حقوقه لدى المنشأة التي يعمل بها، خلال أزمة كورونا ، وما الذي ينبغي عليه فعله إذا تعرض للفصل تحت ذريعة المادة 41.

وقال المحامي محمد الغامدي في مداخلة لبرنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”، إن من فصل من عمله يستطيع رفع دعوى أمام المحاكم العمالية لطلب التعويض عن الفصل غير المشروع، مضيفاً أنه لا يمكن أيضاً إجبار العامل على تقديم استقالته دون موافقته.

وأضاف الغامدي أن أي موظف سعودي أو غير سعودي مرتبط بعلاقة عمالة مع صاحب العمال، سواء كانت المنشأة مدعومة أو غير مدعومة بالإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، فعليه الالتزام بأمرين من أجل ضمان الحفاظ على حقوقه.

وشدد على ضرورة أن يحرص الموظف أو العامل على قراءة النظام وفهمه والاستعانة بأصحاب الخبرة واستشارتهم، وكذلك عدم الانجراف مع صاحب العمل بتوقيع أوراق غير رسمية أو غير نظامية، كإجباره مثلاً على توقيع أوراق أنه موافق على منحه إجازة.