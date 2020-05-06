شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..كلمة عاجلة لوزير الصحة توفيق الربيعة بخصوص فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، في كلمة عاجلة له، أن نسبة الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد منخفضة جداً مقارنة بالمعدل العالمي.

وأرجع الوزير ذلك لوجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين، وإلى الفحص الموسع والمسح النشط الذي يتتبع الحالات ويصل لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات.

وأضاف: " من الأخبار الجيدة أن الدولة عملت على تخصيص أسرة العناية المركزة منذ بداية الجائحة، وأن الشاغر منها اليوم أكثر من 96 % وبتطبيق الاجراءات الوقائية لا نحتاج لها بإذن الله " .