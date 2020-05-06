︎ واتس الممكلة
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كلمة هامة لوزير الصحة
واتس الممكلة
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*أهم ما جاء في كلمة وزير الصحة*
✅ ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية كان نتيجة للفحص الموسع
✅ معدل الوفيات في المملكة منخفض جدًا *(أقل من 0.7%)* أما المعدل العالمي يزيد عن *7%* أي أنه أكثر بعشر أضعاف مما هو لدينا
✅ نعتمد بروتوكول علاجي دقيق وموحد يتم تحديثه دوريًا وهذا سر نجاحنا
✅ المسح النشط وسرعة تقصي وعلاج الحالات ساعد في تسجيل معدلات وفاة منخفضة جدًا
✅ الدولة وفرت آلاف أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.. ولله الحمد فإن أكثر من 96 % منها شاغر وبتطبيق الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله
*اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولًا* ????????????????
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