︎ واتس الممكلة

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كلمة هامة لوزير الصحة

واتس الممكلة

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*أهم ما جاء في كلمة وزير الصحة*

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✅ ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية كان نتيجة للفحص الموسع

✅ معدل الوفيات في المملكة منخفض جدًا *(أقل من 0.7%)* أما المعدل العالمي يزيد عن *7%* أي أنه أكثر بعشر أضعاف مما هو لدينا

✅ نعتمد بروتوكول علاجي دقيق وموحد يتم تحديثه دوريًا وهذا سر نجاحنا

✅ المسح النشط وسرعة تقصي وعلاج الحالات ساعد في تسجيل معدلات وفاة منخفضة جدًا

✅ الدولة وفرت آلاف أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.. ولله الحمد فإن أكثر من 96 % منها شاغر وبتطبيق الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله

*اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولًا* ????????????????

