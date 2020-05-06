بالفيديو : مازن السديري يكشف عن توقعاته بشأن تسريح موظفين أو خفض الرواتب وحسم البدلات بسبب كورونا

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قال مازن السديري، المحلل الاقتصادي، إن المملكة العربية السعودية، أقرت عملية ترشيد كبيرة، فالإنفاق الرأسمالي كان محددًا بـ240 مليار ريال، ولكنه انخفض إلى 143 مليار ريال، وقد يتعرض لمزيد من الخفض، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

ولفت السديري خلال لقائه مع برنامج الليوان، الذي يعرض عبر قناة “روتانا خليجية”، إلى أن مشكلة الميزانية السعودية أن جزءًا منها غير مرن، وصعب خفضه، فحجم الرواتب في المملكة ارتفع إلى 504 مليار ريال، وهو ما يستلزم أن يكون سعر برميل البترول 55 دولار، في حال ذهاب عائد البترول للرواتب فقط.

وأكد السديري، إن المملكة حريصة على رفاهية المواطنين، ولا يمكن تسريح الموظفين من المواطنين، فهي حريصة على بقاءهم في وظائفهم، ولكن قد يحدث خفض في بعض البدلات، وليس في الرواتب الأساسية.

وأشار السديري، إلى أن المملكة حريصة على تماسك المجتمع، وبقاء القوى العاملة السعودية، وفق رؤية المملكة التي تبلغ مدتها 10 سنوات، وهي حريصة على رفع مستوى التعليم، وعدم تشكل طبقات فقيرة، والحفاظ على نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع.

وقال المحلل الاقتصادي، إن الموظفين هم مستهلكين في النهاية، ولذلك لن يتم المساس برواتبهم، وما يتم حذفه من الميزانية هي المشاريع عديمة الجدوى، كبدل السفر.

???? مرحلة شد الحزام قد تستمر إلى عام 2021 ????

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???? المحلل الاقتصادي مازن السديري في ليوان المديفر:

???? بدلات الموظفين قد يطالها الخفض.. قريبًا

???? بدل النقل فقد جدواها حاليًا في ظل انقطاع وتوقف حركة السفر

???? لا أتوقع أن تلجأ الحكومة للمساس برواتب الموظفين

???? لدينا رؤية ستستمر معنا 10 سنوات قادمة والدولة حريصة على استمراريتها

???? أمامنا أزمة يجب أن نعترف بها ونتعامل معها

???? العالم يمر في كساد قد يطول

???? ليس هناك أحد في الظرف الحالي سيذهب لشراء سيارة أو يخرج لمطعم.. سلوكياتنا تغيرت ويجب أن نتكيّف مع الواقع

