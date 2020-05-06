جمع أكثر من مليار ريال.. تعرف على أهداف ومرتكزات صندوق الوقف الصحي

في إطار المجهودات الحكومية التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، كان لصندوق الوقف الصحي دوره الهام والفعّال في استقطاب الإسهامات المقدمة من قِبل المجتمع، والراغبة في مد يد العون، من القطاع الخاص، في أن يكون لهم دور يتضافر مع الجهود الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأمس الأول، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، شكرّه لكل من ساهم في صندوق الوقف الصحي الذي بلغت قيمة المساهمات العينية والنقدية في حملة مواجهة فيروس كورونا، أكثر من ألف مليون ريال.

مرتكزات صندوق الوقف الصحي

وأكد مسؤول صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة، إبراهيم الحيدري، اليوم (الثلاثاء)، أن مبادرة الصندوق صُممت لاستقطاب المساهمات المالية والعينية لمساندة الجهات الحكومية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الصندوق يطمح أن يكون كيانًا ماليًا مستدامًا ومؤثرًا في التنمية الصحية ومسهمًا في تحقيق رؤية 2030.

وأضاف الحيدري أن صندوق الوقف الصحي يقوم على 3 مرتكزات، وهي سرعة الاستجابة ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع موضحًا أن 300 جهة مختلفة قدمت أكثر من مليار ريال للتصدي للأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن المنح قدمت من 35 شركة وطنية، منها 500 مليون ريال من شركات الطاقة، و160 مليونًا من البنوك، و67 مليونًا من قطاع التأمين، بخلاف تبرعات الأفراد.

أهداف صندوق الوقف الصحي

وفي مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتمدت المملكة استراتيجيات لاستحداث أنظمة صحية تستوعب احتياجات المواطنين والمقيمين على أرضها، ويهدف النظام الصحي بالمملكة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان مع استمرارية العمل الممثل بوزارة الصحة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطق المملكة.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية، عن الدكتور إبراهيم الحيدري، المدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، أن الصندوق يعمل على تحقيق أهدافه في بناء شراكات مع جميع الجهات الحكومية أو الأهلية الأخرى لإكمال الجهود المقدمة سواء من وزارة الصحة وغيرها من الجهات، في الوصول للأحياء الفقيرة، القرى النائية، ونقاط تجمع العمَّال.

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وأوضح الدكتور إبراهيم الحيدري، المدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، أن أهداف الصندوق تشمل المساهمات التطوعية ما إن كانت مقدمة من أفراد أو جهات، لافتًا إلى أنَّ مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة شريك للصندوق، ويُعنى بتنظيم واستقطاب المتطوعين وتوزيعهم على مناطق الاحتياج.

ومن أبرز أوجه الصرف لصندوق الوقف الصحي في مبادرة مكافحة جائحة كورونا هو توفير بدائل لمرضى الغسيل الكلوي، وتوصيل الدواء للمرضى في منازلهم، وتوفير الأجهزة الطبية والأدوات الوقائية، ومساندة مرضى الرعاية الصحية المنزلية .

وتم إنشاء صندوق الوقف الصحي بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عام 1440هـ/ 2008م، ويعد صندوق الوقف الخيري يُعد أول صندوق وقفي متخصص في المجال الصحي باعتباره شخصية كيان مستقل ذي شخصية اعتبارية أهلية مستقلة، ويهدف صندوق الوقف الصحي إلى المساهمة في التنمية الصحية في السعودية، والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل

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