محافظ الخرج يدشن شعار لجنة المسؤولية الاجتماعية

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، أمس الثلاثاء، شعار لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنَّ لجنة المسؤولية الاجتماعية تحمل على عاتقها دورًا كبيرًا في توحيد أعمال المسؤولية الاجتماعية والجهود التطوعية بمحافظة الخرج والتي تزخر بطاقات بشرية فاعلة ومقومات وإمكانيات مادية في شتى قطاعاتها الحكومية والأهلية وغير الربحية.

وأشاد بما تلقاه المحافظة من دعم وعناية كريمة من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ونائبه، لتحقيق أهداف الدولة في نشر فكر التطوع، الأمر الذي جعل لجنة المسؤولية الاجتماعية تؤدي دورها بعناية لتحقيق تلك الرؤى وتنفيذ تلك الأهداف.

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من جهته، أوضح رئيس اللجنة الأخصائي فهد بن محمد الممخور، مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، أن شعار لجنة المسؤولية الاجتماعية يتوافق مع رسالة اللجنة بما فيه من دلالات عدة منها التعاون والعطاء والنماء وكذلك رمزيته لأبرز المعالم في هذه المحافظة العزيزة.

كما أشاد الممخور بدور لجنة المسؤولية الاجتماعية على مستوى المحافظة من بداية تأسيسها بمتابعة مستمرة من قبل محافظ الخرج ذلك أن اللجنة انبثقت فكرتها من المجلس المحلي بناء على مقترحات وتوصيات تم اعتمادها من قبل أعضاء المجلس المحلي والتي تمّ ترشيح أعضائها من قبل الجهات ذات العلاقة وفق أسس ومعايير المسئولية الاجتماعية لرفع مستوى المسئولية الاجتماعية وتوحيد الجهود وتنظيمها في المحافظة بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

يذكر أن اللجنة حققت حراكًا مجتمعيًا ونشاطًا ملحوظًا في المرحلة الحالية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا (COVID19) بالمحافظة بتوحيد جهود مؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي وكذلك التطوع في مساره العام والصحي .