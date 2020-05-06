بالفيديو.. الأمن العام يبدأ التحقق من تصاريح التنقل عبر تطبيق «توكلنا»

بدأ رجال الأمن العام، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ميدانيًا، التحقق من تصاريح التنقل لبعض الفئات المستثناة من منع التجول عبر تطبيق «توكلنا» في نسخته التجريبية.

ونشر حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظھر قیام رجال الأمن بإيقاف قائدي المركبات للتحقق من صلاحیة تصاريحهم للتجول في وقت المنع، حیث يتم التحقق من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الھوية الوطنیة أو رخصة الإقامة.