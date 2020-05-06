ضبط شاب ظهر بمقطع فيديو يحمل سلاحًا رشاشًا داخل مركبة ويتباهى به في الرياض

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة..
ألقت شرطة الرياض القبض على شاب، ظهر في مقطع الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل سلاحًا رشاشًا داخل مركبته ويتباهى به.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري بأنَّه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحًا ناريًا من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية، بفضل الله، من القبض على أحدهما، والذي ظهر يحمل سلاحًا ويتباهى بتصرفاته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة.
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