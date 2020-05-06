بالصور.. أمير جازان يشيد بجهود «تعليم صبيا» لمواجهة تعليق الدراسة وكورونا

اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء أمس الثلاثاء، على تقرير مفصَّل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية والمدرسية والمساندة، عن بُعد، بإدارة تعليم صبيا.

كما استمع الأمير خلال لقائه بمدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي لشرح عن إسهامات تعليم صبيا مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة لنجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهات الأمير، وتأكيد وزير التعليم بتوفير الإمكانات كافة للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا.

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وأشاد الأمير بحرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19 ).

وتضمن اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، ونوَّه أمير منطقة جازان بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبالجهود المتميزة التي قدمتها وزارة التعليم بإدارة وزير التعليم د. حمد آل الشيخ وجهود إدارة تعليم صبيا لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، والحسّ الوطني العالي من قبل الجميع من خلال قيامهم بأدوارهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة لجهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية، الأمر الذي ظهر واضحًا فيما تمَّ من تنسيق وتعاون متواصل بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

من جهته، ثمّن مدير التعليم لأمير منطقة جازان استقباله وحرصه وتوجيهاته للعملية التعليمية، مشيدًا بجهوده ونائبه، ومتابعتهم الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية في المنطقة. وحضر اللقاء مدير عام مكتب أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.