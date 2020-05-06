«تخصصي الطائف» الأول على مستوى المملكة في إيصال الأدوية لمنازل المرضى

نجح تخصصي الطائف في تصدُّر قائمة المستشفيات على مستوى المملكة في مبادرات توصيل الأدوية لمنازل المرضى، في ظل تفشي جائحة كورونا ومنع التجول.

وقام المستشفى بإيصال 7900 وصفة علاجية، ما يشكل نسبة 6.17 % من مجموع أعداد المرضى المستفيدين من المبادرة على مستوى المملكة والبالغ عددهم ١٢٨ ألف مريض خلال شهر أبريل ٢٠٢٠.

وذكرت الصحة في الطائف ان آلية العمل تتضمن استقبال الوصفات العلاجية على برنامج واتساب، ومن ثم طباعتها وتجهيزها وتقسيم فرق العمل الذي يبدأ المرحلة الأخيرة المتمثلة في إيصال الأدوية بعد نهاية الدوام ويصل معدل التوزيع اليومي ما يقارب 263 وصفة علاجية في أحياء المحافظة كافة، إضافة إلى خارجها لمسافات تصل 300 - 400 كلم.