أخبار السعودية اليوم.. عقوبات مخالفة تدابير مواجهة كورونا.. واستمرار عودة المقيمين الراغبين في السفر لبلادهم بـ«شرط»

رصدت صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، ليوم الثلاثاء، والتي بدأت من الحد الجنوبي، حيث كشف التحالف قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بنحو 2400 مرة، فيما دعت سفارة المملكة في إسبانيا، السعوديين المتواجدين هناك والراغبين في العودة للمملكة إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة في أقرب فرصة ممكنة، وإلى التفاصيل:

التحالف يوضح ملابسات الصاروخين الحوثيين.. و2400 اختراق لوقف إطلاق النار

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنَّ «ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت صاروخين باليستيين، اليوم الثلاثاء، من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق وسقوطهما داخل محافظتي عمران وصعدة».

بالفيديو.. متحدث الصحة يعلن «مرحلة مهمة» لفحص كورونا الموسع

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بدء مرحلة مھمة من مراحل الفحص الموسع في إطار الإجراءات للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد، وھي من يقومون بالتقييم الذاتي وتكون أوضاعھم الصحية مطمئنة، سيأتيھم فرصة لدعوتھم للحصول على الفحص المخبري، وھي دعوة اختيارية.

بالفيديو.. وزارة الصحة تزفّ بشرى سارة حول أعداد المتعافين من كورونا

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، عن توقعه تسجيل حالات شفاء عالية من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة القادمة.

يضم 13 مواطنًا.. النيابة العامة تبدأ تحقيقات عاجلة مع تشكيل عصابي مسلح بالليث

باشرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات عاجلة مع تشكيل عصابي مسلح بمحافظة الليث، ظهر أعضاؤه في فيديو وهم يطلقون النار في طرقات عامة، وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدائرة المختصة باشرت إجراءات التحقيق في القضية (طبقًا للمادتين: ١٥، ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية).

وزارة الداخلية تعلن أحكام وعقوبات مخالفة إجراءات وتدابير مواجهة كورونا

كشفت وزارة الداخلية، لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة وذلك تحقيقًا لالتزام الجميع.

الجوازات: استمرار عودة المقيمين الراغبين في السفر لبلادهم بـ«شرط»

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن مبادرة «عودة» مستمرة للراغبين في السفر إلى بلادهم جوًّا من جميع الجنسيات، موضحة أن شرط الاستفادة من المبادرة أن تكون صلاحية التأشيرة التي يحملها المقيم سارية المفعول، ولضمان إدراج المقيم بالمبادرة يمكنه إلغاء التأشيرة قبل تاريخ الانتهاء المحدد بها، وإصدار تأشيرة جديدة.

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السفارة السعودية لرعايا المملكة بإسبانيا: نسقوا معنا إجراءات العودة للوطن

جددت سفارة المملكة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، دعوتها للمواطنين السعوديين المتواجدين هناك الراغبين في العودة للمملكة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن.

توجيهات جديدة لمنع استغلال تصاريح التجول لمناديب توصيل الطلبات

اطّلعت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، على قيام مدير الأمن العام ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاتفاق على عدة إجراءات عاجلة؛ لمنع استغلال تصاريح التجول للمناديب في تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية، وتضمنت التوجيهات ضرورة عدم استخدام أي مندوب لغرض التجول في أوقات المنع؛ دون وجود طلب نشط للعملاء.

متحدثة التعليم توجه رسالة مؤثرة للمعلمين والمعلمات: هتفتم باسم الوطن ولبيتم نداءه

وجّهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، رسالة خاصة للمعلمين والمعلمات بشأن جهودهم التي بذلوها؛ لإتمام عملية التعليم عن بُعد.

لجنة مستجدات كورونا تجدد التذكير بالبقاء في المنازل: الخروج للضرورة فقط

جدّدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة، خلال اجتماعها السادس والسبعين اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: أمطار رعدية وسيول محتملة على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية، غدًا الأربعاء، تتفاوت من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى تدفق السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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