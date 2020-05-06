السعودية اليوم / وزير الصحة : معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً بفيروس كورونا



الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق مايو 2020 م واس

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً بفيروس

وقال معاليه في كلمة فيما يلي نصها :

بداية أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي كما أشكر سمو ولي العهد على المتابعة اليومية والمستمرة الدقيقة نظرا لحرص سموه الشديد على صحة وسلامة الجميع.

لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.

ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً.. فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن المعدل في المملكة أقل من 0.7%.

أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين:

أولا: وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات ، والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

ومن الأخبار الجيدة فإن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. والحمد لله الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله.

ولازلت أقول أن الخطر لازال قائما ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس.

وأشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.

وفي الختام أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية

// انتهى //

04:22ت م

0287



الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق مايو 2020 م واسأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً بفيروس كورونا ، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7 بالمائة في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%.وقال معاليه في كلمة فيما يلي نصها :بداية أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي كما أشكر سمو ولي العهد على المتابعة اليومية والمستمرة الدقيقة نظرا لحرص سموه الشديد على صحة وسلامة الجميع.لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً.. فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن المعدل في المملكة أقل من 0.7%.أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين:أولا: وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات ، والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.ومن الأخبار الجيدة فإن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. والحمد لله الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله.ولازلت أقول أن الخطر لازال قائما ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس.وأشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.وفي الختام أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.// انتهى //04:22ت م0287

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