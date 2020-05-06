السعودية اليوم / مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حيي (الفيصلية و الفاضلية) في الأحساء من الأربعاء 13 رمضان



الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 شعبان 1441هـ بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 رمضان 1441هـ ، واستمرار السماح لسكان الحيين بالتجول ، لقضاء احتياجاتهم ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس

// انتهى //

03:43ت م

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الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 شعبان 1441هـ بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 رمضان 1441هـ ، واستمرار السماح لسكان الحيين بالتجول ، لقضاء احتياجاتهم ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية ، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية تحقيقًا للمصلحة العامة.// انتهى //03:43ت م0283

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