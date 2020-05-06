السعودية اليوم / بلدية بلقرن تزيل تعديات على أراضٍ حكومية



أبها 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

استعادت بلدية محافظة بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير أراضٍ حكومية اعتدي عليها في قرية الحميد بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء حوش وخزان على مساحة ١٢,٠٠٠ متر مربع، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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03:27ت م

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