

المدينة المنورة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة معملاً للخياطة داخل سكن عمال، ما يصنف مخالفة للأنظمة الخاصة بممارسة هذا النشاط.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تحفظت على 16 مكينة خياطة، وقامت بتحويل 5 وافدين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهابت الأمانة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر بالأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

//انتهى//

03:15ت م

0280





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تضبط معملاً مخالفاً للخياطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.